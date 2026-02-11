Più controlli nella Terra dei Fuochi intesa tra Prefettura e Camera di Commercio

La Prefettura di Napoli, insieme alla Camera di Commercio e alla sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha firmato un nuovo accordo per aumentare i controlli nella zona della Terra dei Fuochi. L’obiettivo è garantire un’azione più efficace contro le attività illecite che danneggiano l’ambiente. Le autorità promettono controlli più frequenti e severi per fermare i roghi e le discariche abusive che da anni creano problemi alla salute e all’ecosistema locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzamento dei controlli nella Terra dei fuochi a tutela dell'ambiente: mira a questo il nuovo protocollo tra Prefettura dí Napoli, Camera di Commercio e sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un database di oltre 10.500 imprese e 63mila targhe sarà posto in condivisione con le Forze dell'ordine impegnate nei controlli di prevenzione degli illeciti ambientali, grazie all'intesa che ci si appresta a concludere. Con particolare riferimento alle attività delle aziende impegnate nei progetti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, il protocollo con la Camera di Commercio di Napoli, che presiede la sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, l'unica banca dati ufficiali a cui fare riferimento, consentirà l'accesso organico ad un importante patrimonio informativo sulle autorizzazioni di siti e veicoli, anche attraverso app a supporto dei controlli su strada e delle verifiche presso cantieri e impianti.

