Aphelion annunciato | la nuova avventura fantascientifica di DON’T NOD
DON’T NOD annuncia Aphelion, la sua ultima avventura fantascientifica. La causa di questa novità è la voglia dello studio di creare un gioco che combina narrazione coinvolgente e grafica innovativa. Il progetto si basa su un’ambientazione futuristica, con protagonisti che devono affrontare scelte difficili sotto un cielo stellato. Aphelion promette di portare i giocatori in un viaggio tra mistero e scoperte, sfruttando al massimo le capacità tecniche dello studio. La data di uscita è ancora sconosciuta, ma l’attesa cresce tra gli appassionati.
Aphelion è la nuova ambiziosa produzione di DON’T NOD, uno studio noto per esperienze fortemente narrative e cinematografiche. Questo titolo introduce un’avventura d’azione fantascientifica in terza persona che unisce esplorazione, sopravvivenza e sequenze stealth, il tutto all’interno di un pianeta alieno ostile e misterioso. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e PC tramite Steam e Microsoft Store, oltre a essere incluso fin dal lancio nel Xbox Game Pass. Aphelion si distingue immediatamente per il suo approccio cinematografico e per una narrazione che mette al centro la sopravvivenza umana in condizioni estreme, combinando tensione psicologica, isolamento e scoperta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
