Heraclea-Manfredonia aperta la vendita del settore ospiti

Il Manfredonia Calcio 1932 ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita contro l’Heraclea, prevista per giovedì 2 aprile alle 18:30 presso lo Stadio “P”. I tagliandi sono disponibili per i sostenitori che desiderano assistere all’incontro, che si svolgerà allo stadio in una data e orario stabiliti. La vendita dei biglietti prosegue fino alla data del match.

Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Heraclea in programma giovedì 2 Aprile alle ore 18:30 presso lo Stadio “P. Zaccheria” di Foggia. Dettagli Settore Ospiti:Intero: € 11,50 (+ commissioni) Modalità d’acquisto online:I tagliandi sono. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Heraclea-Manfredonia, aperta la vendita del settore ospiti Articoli correlati Monza-Palermo, vendita dei biglietti del settore ospiti bloccata dopo poche ore: la trasferta è un'incognitaFiutando l'importanza della partita, tanti tifosi rosanero avevano prenotato i voli aerei in netto anticipo. Leggi anche: La terna di Heraclea-Manfredonia Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Scheda squadra Manfredonia Calcio 1932; Manfredonia Calcio si complica la vita: cede in casa con Gravina, lotta per salvezza si fa rovente; Serie D, Fasano batte Manfredonia e continua la corsa alla vetta; ? Serie D/H, 29a Giornata: risultati e classifica. Telesveva. . SERIE D | Famiano lancia la volata-salvezza del Manfredonia: "Non ci aspettavamo la sconfitta col Gravina. Ora pronti e determinati per le ultime cinque finali, a partire da quella di Foggia con l'Heraclea" #manfredonia #famiano #sport facebook