Heraclea-Manfredonia aperta la vendita del settore ospiti

Da ilsipontino.net 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manfredonia Calcio 1932 ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita contro l’Heraclea, prevista per giovedì 2 aprile alle 18:30 presso lo Stadio “P”. I tagliandi sono disponibili per i sostenitori che desiderano assistere all’incontro, che si svolgerà allo stadio in una data e orario stabiliti. La vendita dei biglietti prosegue fino alla data del match.

Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Heraclea in programma giovedì 2 Aprile alle ore 18:30 presso lo Stadio “P. Zaccheria” di Foggia. Dettagli Settore Ospiti:Intero: € 11,50 (+ commissioni) Modalità d’acquisto online:I tagliandi sono. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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