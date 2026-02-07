Milan Inter biglietti settore ospiti in vendita da martedì

La vendita dei biglietti per il settore ospiti del derby di Milano tra Milan e Inter partirà martedì. I tifosi delle due squadre potranno acquistare i tagliandi online e nei punti vendita autorizzati. La partita si giocherà nel weekend del 7-8 marzo e sarà decisiva per la classifica di Serie A. La richiesta è alta, molti sono già in fila per assicurarsi il posto.

Sale l’attesa per il Derby di Milano tra Milan e Inter, in programma nel weekend del 7-8 marzo e valido per la 28ª giornata di Serie A. Nelle prossime settimane verranno comunicati data e orario ufficiali della sfida, che vedrà i nerazzurri formalmente in trasferta. Nel frattempo sono state rese note le modalità di acquisto dei biglietti per il Secondo Anello Verde, settore storicamente riservato al tifo interista. I biglietti saranno disponibili al costo di 49 euro, a cui andranno aggiunte le commissioni di servizio Vivaticket. I tagliandi verranno caricati esclusivamente sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere presentata ai tornelli insieme a un documento d’identità valido.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

