Aosta il centro storico affonda | affitti folli e crisi dei parcheggi
A Aosta, nel centro storico, si registra un aumento consistente dei canoni di affitto nelle attività commerciali di via Sant’Anselmo. Gli esercenti locali segnalano come i costi di locazione siano cresciuti notevolmente negli ultimi tempi, contribuendo a una difficile gestione delle attività. La questione si accompagna anche alla crisi dei parcheggi, che complica ulteriormente la situazione dei negozi e dei clienti nella zona.
? Cosa sapere Gli esercenti di via Sant’Anselmo ad Aosta segnalano canoni di locazione in forte aumento.. La carenza di parcheggi e la nuova pista ciclabile riducono i flussi commerciali.. In via Sant’Anselmo ad Aosta, Stefano Marchesin osserva come dopo quattro decenni di attività il Bar Davit rischi di non riuscire più a sostenere i costi operativi a causa della crescita esponenziale dei canoni di locazione e della carenza di stalli per le auto. Il tessuto commerciale del capoluogo valdostano attraversa un momento di profonda trasformazione negativa, dove la desertificazione delle vetrine si intreccia con una gestione urbana che molti operatori percepiscono come frammentaria.🔗 Leggi su Ameve.eu
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