Anzio stop al pronto soccorso ostetrico | allarme per l’estate

Dal 4 maggio, la Asl Roma6 ha deciso di chiudere il pronto soccorso ostetrico di Anzio e Nettuno, con il personale trasferito nella struttura di Velletri. La scelta ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di carenze di servizi durante i mesi più caldi dell’anno, quando la domanda di assistenza ostetrica aumenta. La chiusura temporanea riguarda entrambe le città, interessando le emergenze legate alla gravidanza e al parto.

? Cosa sapere La Asl Roma6 chiude il pronto soccorso ostetrico di Anzio e Nettuno dal 4 maggio.. Il personale viene trasferito a Velletri con il rischio di carenze durante l'estate.. Dal 4 maggio il pronto soccorso ostetrico degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno smetterà di funzionare, una decisione che colpisce il litorale proprio mentre si avvicina la stagione estiva e la popolazione locale aumenta sensibilmente. La Asl Roma6 ha stabilito il blocco del servizio, nonostante le rassicurazioni fornite in precedenza dal direttore generale Giovanni Profico durante il sopralluogo per l’inaugurazione del nuovo punto presso la struttura di Anzio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anzio, stop al pronto soccorso ostetrico: allarme per l’estate Notizie correlate Leggi anche: Perugia, pronto soccorso al limite: letti al 99% e allarme emergenze Allarme microcriminalità. Spaccio e botte in strada. Epilogo al Pronto soccorsoNon soltanto furti e spaccate in queste settimane decisamente “fuori legge“ in Bassa Valle.