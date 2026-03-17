Allarme microcriminalità Spaccio e botte in strada Epilogo al Pronto soccorso

In Bassa Valle si registrano episodi di microcriminalità che coinvolgono spaccio e risse in strada, con alcuni casi che si sono conclusi al Pronto soccorso. Oltre ai furti e alle spaccate, sono stati segnalati comportamenti violenti e situazioni di illegalità, mentre sul web si dibatte se siano eventi isolati o se richiedano interventi più severi. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Non soltanto furti e spaccate in queste settimane decisamente “fuori legge“ in Bassa Valle. C’è il partito di chi preferisce catalogarli quali episodi sì da condannare, ma isolati e chi, invece, dal proprio balconcino social invoca "il ritorno alle vecchie maniere". Quel che è certo, è che nel giro di sette giorni tra Morbegno e Talamona i tentativi di intervenire di fronte a condotte illegali o comunque sanzionabili sono finiti al Pronto Soccorso. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 Salvatore Gitto, comandante della Polizia associata della Bassa Valle, è caduto mentre stava tentando di acciuffare un uomo sorpreso a cedere una dose di droga nei pressi del Polo fieristico di Morbegno dove era in corso una festata all’insegna del gin e della musica dance. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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