Anziana più furba del truffatore | gli chiede il tesserino lui va nel panico e fugge Preso

Un tentativo di truffa è stato sventato grazie alla prontezza di un’anziana, che ha chiesto al truffatore di mostrare il tesserino. L’uomo, preso dal panico, è scappato e successivamente è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’operazione è partita dalla stazione di Ferrara, dove i militari, impegnati in un servizio di sorveglianza, hanno notato un uomo che si dirigeva rapidamente verso via.

Un altro tentativo di truffa. E un altro intervento, con arresto, dei carabinieri. L’operazione ha avuto inizio alla stazione di Ferrara, dove i militari, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato un uomo che ha raggiunto frettolosamente l’area taxi per dirigersi verso la zona di via.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Tentata truffa a un’anziana: “Mi faccia vedere il tesserino” e lui scappaLa Spezia, 9 febbraio 2026 – Tentata truffa ai danni di un’anziana, ma il colpo fallisce grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento... Leggi anche: “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniere