Mi mostri il tesserino anziana sventa la truffa del falso carabiniere

Un’anziana donna ha evitato una truffa questa mattina a La Spezia. Un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha chiesto di vedere il tesserino, ma la signora ha capito subito che qualcosa non quadrava. Ha reagito con prontezza e ha chiamato le forze dell’ordine, evitando così di cadere nella trappola. È l’ultimo episodio di una serie di tentativi di raggiro che stanno aumentando negli ultimi giorni nella zona.

La Spezia, 10 febbraio 2026 – Un altro caso in pochi giorni. Torna alto l'allarme dei truffatori che puntano in particolare agli anziani per rubare oro con la scusa del controllo. La settimana scorsa era stata arrestata dalla squadra mobile una ragazza, che ha poi patteggiato la pena, trovata in possesso di oro e gioielli per svariate migliaia di euro appena rubate a una donna. Con lo stesso copione ci ha provato un ragazzo arrivato appositamente in città da Napoli per mettere a segno la truffa. Ma ha trovato la reazione dell'anziana che lo ha fatto desistere per poi allertare la polizia. Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato e denunciato per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana.

