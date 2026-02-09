Tentata truffa a un’anziana | Mi faccia vedere il tesserino e lui scappa

La Spezia, 9 febbraio 2026 – Un’anziana donna ha rischiato di essere raggirata da un uomo che le ha chiesto di mostrargli il tesserino. Quando ha capito le sue intenzioni, ha urlato e ha chiamato subito la polizia. Gli agenti sono arrivati in fretta e hanno fermato il sospetto prima che potesse mettere in atto la truffa. La donna sta bene, e la polizia continua le indagini per identificare l’uomo.

La Spezia, 9 febbraio 2026 – Tentata truffa ai danni di un'anziana, ma il colpo fallisce grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento della polizia. Un uomo, arrivato da fuori regione, è stato denunciato per tentata truffa aggravata dopo essere stato individuato e fermato dalle Volanti. I fatti risalgono alla giornata di sabato, quando l'anziana ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come appartenente alle forze dell'ordine. L'uomo le ha riferito che alcuni agenti si sarebbero recati a casa sua per verificare la provenienza dell'oro in suo possesso, sostenendo che potesse essere collegato a un reato.

