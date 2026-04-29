Il roster della nazionale italiana di pallavolo femminile include Ekaterina Antropova, una delle schiacciatrici selezionate dal tecnico Julio Velasco per la stagione estiva del 2026. La presenza di Antropova nel gruppo solleva il tema della compatibilità con un’altra atleta, Sylla, e degli equilibri da mantenere in reparto. La squadra si prepara a un percorso che mira a competere ai massimi livelli nelle competizioni future.

Ekaterina Antropova figura tra le schiacciatrici nella lista che il CT Julio Velasco ha presentato in vista dell’estate 2026 in cui la Nazionale Italiana di volley femminile punta a essere protagonista. Non si tratta di un colpo di teatro, di un fulmine a ciel sereno, di una sorpresa inattesa: semplicemente è l’ufficialità di quanto il Guru aveva già svelato qualche settimana fa, quando aveva manifestato l’intento di impiegare l’opposto in un ruolo differente rispetto a quello abituale. Julio Velasco ne aveva parlato in un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale, svelando i propri piani a metà marzo e fornendo l’anticipazione di quanto si è poi effettivamente palesato ieri: “ Voglio provare a fare giocare Antropova come schiacciatrice, per diversi motivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antroprova schiacciatrice e gli equilibri da trovare per l’Italia: può coesistere in banda con Sylla?

Notizie correlate

Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’estate: big da preservare, Antropova schiacciatrice, giovani da lanciareJulio Velasco, CT della Nazionale Italiana femminile, ha comunicato la lista delle atlete che saranno coinvolte con la maglia azzurra durante...

Gazzetta: “Conte ha svolto bene il compito delle vacanze: far coesistere i Fab Four con gli esterni e l’attacco”Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan grazie ai cambi indovinati dal tecnico Antonio Conte; a sbloccare la partita è stato, infatti, Matteo...