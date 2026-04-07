Gazzetta | Conte ha svolto bene il compito delle vacanze | far coesistere i Fab Four con gli esterni e l’attacco

Il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Milan grazie alle scelte di formazione del tecnico Antonio Conte, che ha inserito in campo Matteo Politano nel secondo tempo. La rete decisiva è arrivata proprio dall’attaccante, che ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso. La gara è stata caratterizzata da alcune sostituzioni mirate, che hanno permesso ai partenopei di ottenere i tre punti.

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan grazie ai cambi indovinati dal tecnico Antonio Conte; a sbloccare la partita è stato, infatti, Matteo Politano, subentrato nel secondo tempo. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Rasmus Hojlund e Conte ha schierato al suo posto Giovane. Quando il brasiliano ex Verona è uscito negli ultimi minuti di gara, è stato Scott McTominay a fare il centravanti. Conte vince con i suoi Fab Four. La Gazzetta dello Sport scrive nel pezzo d’apertura dell’edizione odierna: I Fab Four (De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay), tornati titolari insieme dopo 190 giorni, hanno pilotato il Napoli nello spazio, come i quattro astronauti dell’Artemis II: lassù, oltre il Milan, sorpassato e staccato di 2 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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