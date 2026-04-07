Gazzetta | Conte ha svolto bene il compito delle vacanze | far coesistere i Fab Four con gli esterni e l’attacco

Da ilnapolista.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Milan grazie alle scelte di formazione del tecnico Antonio Conte, che ha inserito in campo Matteo Politano nel secondo tempo. La rete decisiva è arrivata proprio dall’attaccante, che ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso. La gara è stata caratterizzata da alcune sostituzioni mirate, che hanno permesso ai partenopei di ottenere i tre punti.

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan grazie ai cambi indovinati dal tecnico Antonio Conte; a sbloccare la partita è stato, infatti, Matteo Politano, subentrato nel secondo tempo. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Rasmus Hojlund e Conte ha schierato al suo posto Giovane. Quando il brasiliano ex Verona è uscito negli ultimi minuti di gara, è stato Scott McTominay a fare il centravanti. Conte vince con i suoi Fab Four. La Gazzetta dello Sport scrive nel pezzo d’apertura dell’edizione odierna: I Fab Four (De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay), tornati titolari insieme dopo 190 giorni, hanno pilotato il Napoli nello spazio, come i quattro astronauti dell’Artemis II: lassù, oltre il Milan, sorpassato e staccato di 2 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

gazzetta conte ha svolto bene il compito delle vacanze far coesistere i fab four con gli esterni e l8217attacco
© Ilnapolista.it - Gazzetta: “Conte ha svolto bene il compito delle vacanze: far coesistere i Fab Four con gli esterni e l’attacco”

Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”"> Il Napoli ritrova il suo centro nevralgico e, con esso,...

Intelligenza artificiale e la differenza tra “fare bene un compito” e “imparare a fare bene un compito”. Il rischio della “pigrizia metacognitiva”In molte scuole e università l’intelligenza artificiale è entrata prima delle regole.

fab four gazzetta conte ha svoltoGazzetta – Le possibili formazioni di Napoli e Milan, per Conte tutto sui Fab FourTutto ruota intorno ai Fab Four o ai fantastici quattro o come può intrigare definirli: poi, con rispetto assoluto, il resto è prevedibile. Magari un ballottaggio in difesa, visto che Juan Jesus sta b ... ilnapolionline.com

fab four gazzetta conte ha svoltoNapoli-Milan, Conte ritrova i Fab Four e Allegri studia il tridente? Modulo, scelte e i dubbi con Leao e GimenezTurno decisivo per il campionato? Potrebbe esserlo. Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri, all'antivigilia della super sfida contro il Napoli di Antonio Conte, risuonano come un ... calciomercato.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.