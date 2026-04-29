Dopo le dichiarazioni di Elena Santarelli a Belve, Antonio Zequila ha deciso di rispondere, negando l’esistenza del soprannome “Er Mutanda”. La vicenda si collega a una discussione avvenuta durante l’Isola dei Famosi del 2005, ma Zequila ha voluto chiarire pubblicamente la sua posizione in merito. La polemica ha attirato l’attenzione dei media, portando il protagonista a intervenire con una dichiarazione ufficiale.

La querelle a L’Isola dei Famosi 2005. Antonio Zequila rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Elena Santarelli a Belve e chiarisce la sua posizione sul soprannome “Er Mutanda”. La querelle tra Antonio Zequila ed Elena Santarelli è esplosa dopo l’intervista andata in onda a Belve il 28 aprile, riaccendendo una polemica che risale ai tempi dell’Isola dei Famosi 2005. Contattato da Fanpage.it, l’attore ha scelto una linea netta: prendere le distanze e chiudere definitivamente la questione. Il caso: cosa ha detto Elena Santarelli a Belve. Ospite di Belve, condotto da Francesca Fagnani, Elena Santarelli è tornata sull’edizione 2005 dell’Isola dei Famosi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Antonio Zequila replica a Elena Santarelli dopo Belve: ‘Er Mutanda non esiste’

Antonio Zequila contro Elena Santarelli: «Le consiglio un bravo oculista. Non accetto certe accuse»

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