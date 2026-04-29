Antonio e Cleopatra | la commedia italiana di Casa Shakespeare

Dal 14 al 17 maggio, il Teatro Satiro OFF ospita la commedia italiana “Antonio e Cleopatra” di Casa Shakespeare, una rilettura moderna del celebre testo di William Shakespeare. Lo spettacolo alterna momenti di tragedia e commedia, portando sul palco una versione rivisitata della storia tra i due personaggi storici. La rappresentazione si inserisce nella programmazione teatrale di questi giorni, offrendo un’interpretazione contemporanea di un classico.

Dal 14 al 17 maggio al Teatro Satiro OFF, Casa Shakespeare porta in scena Antonio e Cleopatra, rilettura contemporanea del testo di William Shakespeare tra tragedia e commedia. Uno spettacolo breve e intenso che intreccia l’amore iconico dei due protagonisti con l’immaginario moderno dello star.🔗 Leggi su Veronasera.it

Antonio e Cleopatra - William Shakespeare - Shakespeare: commedie, drammi e tragedie alla radio

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