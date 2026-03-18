Francesca Reggiani e Antonio Catania ovvero La coppia più sexy d’America Una commedia brillante di Ken Levine

Domani sera alle 21 al Teatro Gentile di Fabriano sarà in scena la commedia di Ken Levine intitolata

Francesca Reggiani e Antonio Catania, ovvero " La coppia più sexy d’America ". E’ questo il titolo della divertente commedia firmata da Ken Levine che andrà in scena domani sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano, nell’ambito della stagione realizzata dal Comune in collaborazione con l’AMAT. La regia dello spettacolo è di Marco Carniti. Con Reggiani e Catania sul palcoscenico c’è anche Francesca Maddalena. La traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann, la produzione dello spettacolo è di Viola Produzioni. "La coppia più sexy d’America" è una commedia brillante che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche di una coppia di attori maturi, un tempo celeberrimi per una amatissima serie televisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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