Antitrust Dolomiti Superski | Rimborso da 30milioni di euro Assoutenti | Troppe condizioni

Da trentotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Dolomiti Superski ha proposto un rimborso di 30 milioni di euro agli sciatori per chiudere l’istruttoria dell’Autorità Antitrust riguardante un’ipotesi di accordo anticoncorrenziale. La proposta è stata comunicata a seguito di un’indagine avviata dall’Antitrust, che ha analizzato possibili pratiche anticoncorrenziali nel settore degli impianti sciistici. Assoutenti ha commentato che le condizioni per ottenere il rimborso risultano troppo restrittive.

Ammonta a 30 milioni di euro la cifra totale del rimborso agli sciatori proposto dal Consorzio Dolomiti Superski per chiudere l’istruttoria dell’Antitrust su una presunta intesa anticoncorrenziale.La proposta è rivolta agli utenti delle stagioni sciistiche 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 che.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Dolomiti Superski testa lo skipass digitale: numeri record per la sperimentazione

L'Iran e l'effetto sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada: in Sicilia i maggiori aumenti. Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezziGli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si fanno sentire subito alla pompa.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Skipass Dolomiti SuperSki, rimborsi da 30 milioni: la proposta dopo l’intervento dell’Antitrust; Antitrust, Dolomiti Superski propone 30 milioni euro di rimborsi; Dolomiti Superski propone 30 milioni di rimborsi agli sciatori; Skipass nel mirino dell'Antitrust, Dolomiti Superski propone un rimborso da 30 milioni agli sciatori. Assoutenti: Non è abbastanza.

dolomiti superski antitrust dolomiti superski rimborsoDolomiti Superski, 30 milioni di euro per il rimborso degli skipass dopo l'istruttoria sulla concorrenza. Ma non convince AssoutentiBOLZANO/TRENTO/BELLUNO - Trenta milioni di euro di rimborsi agli utenti che hanno acquistato gli skipass: è la proposta avanzata da Federconsorzi Dolomiti Superski (con i ... ilgazzettino.it

dolomiti superski antitrust dolomiti superski rimborsoAntitrust minaccia multa, Dolomiti Superski propone rimborsi sugli skipass agli sciatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Antitrust minaccia multa, Dolomiti Superski propone rimborsi sugli skipass agli sciatori ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.