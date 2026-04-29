Antitrust Dolomiti Superski | Rimborso da 30milioni di euro Assoutenti | Troppe condizioni
Il Consorzio Dolomiti Superski ha proposto un rimborso di 30 milioni di euro agli sciatori per chiudere l’istruttoria dell’Autorità Antitrust riguardante un’ipotesi di accordo anticoncorrenziale. La proposta è stata comunicata a seguito di un’indagine avviata dall’Antitrust, che ha analizzato possibili pratiche anticoncorrenziali nel settore degli impianti sciistici. Assoutenti ha commentato che le condizioni per ottenere il rimborso risultano troppo restrittive.
Ammonta a 30 milioni di euro la cifra totale del rimborso agli sciatori proposto dal Consorzio Dolomiti Superski per chiudere l’istruttoria dell’Antitrust su una presunta intesa anticoncorrenziale.La proposta è rivolta agli utenti delle stagioni sciistiche 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 che.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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