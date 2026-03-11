Dolomiti Superski testa lo skipass digitale | numeri record per la sperimentazione

Dolomiti Superski ha avviato una sperimentazione dello SmartPass, uno skipass digitale che si può utilizzare direttamente sullo smartphone. La fase di prova sta registrando numeri record, indicando un interesse crescente tra gli utenti. La novità mira a semplificare l’accesso alle piste e a modernizzare il modo di sciare nella zona. La sperimentazione continuerà nelle prossime settimane.

Conclusa la seconda stagione di test: oltre 6.700 SmartPass venduti e 140 mila passaggi agli impianti nelle valli coinvolte Dolomiti Superski spinge sull’innovazione e guarda al futuro dello sci con lo SmartPass, lo skipass digitale installato direttamente sullo smartphone. La seconda stagione sperimentale del sistema è ormai alle battute finali e i primi numeri confermano l’interesse degli sciatori: oltre 6.700 SmartPass venduti, per più di 16.600 giornate sugli sci e 140 mila passaggi ai tornelli nei comprensori coinvolti. Dopo l’esordio della scorsa stagione a San Martino di Castrozza – Passo Rolle, il progetto è stato esteso quest’inverno anche alle aree sciistiche di Alta Badia, Alpe Lusia – San Pellegrino e Val di Fassa – Carezza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Numeri record per il Punto . Digitale FacileNumeri record per il Punto Digitale Facile a Massarosa che ha superato del 25% il target affidato dalla Regione posizionandosi ai primi posti in...

Juve, l’anno zero è un incubo: i numeri da record negativo evocano lo spettro di DelneriCon 46 punti in 26 giornate, la squadra di Spalletti tocca il fondo degli ultimi 15 anni; crisi totale tra difese colabrodo e tradizioni svanite, ma...

Contenuti utili per approfondire Dolomiti Superski

Temi più discussi: Oakley Community Days; Escursioni sulla neve con il Mazarol; Pin Trading Monday; Na sera en Maganza.

Lo skipass di Dolomiti Superski arriva sullo smartphone(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Sta per concludersi la seconda stagione sperimentale dello SmartPass di Dolomiti Superski, la versione mobile dello skipass installata sullo smartphone. Dopo l'esordio dello ... msn.com

Dolomiti Superski, 100 milioni di investimenti e 'smart pass'Come ogni anno le 130 società funiviarie consorziate in Dolomiti Superski hanno investito oltre 100 milioni di euro per poter garantire ai propri utenti un servizio sempre di altissima qualità. Sono ... ansa.it

Lo skipass di Dolomiti Superski arriva sullo smartphone. Nella seconda stagione sperimentale venduti 6.700 SmartPass per 16.600 giornate sci #ANSA x.com

A Selva di Val Gardena, con accesso diretto al Dolomiti Superski, il Dolomites Luxury & Spa Hotel Savoy - Selva di Val Gardena è la scelta ideale per chi desidera comfort, tradizione e posizione strategica Dopo una giornata tra piste perfette o sentieri panor - facebook.com facebook