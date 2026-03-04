In Sicilia, i prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente a causa delle tensioni in Iran e nel Medio Oriente. Il gasolio in autostrada raggiunge i 2,5 euro al litro, mentre la benzina self service si attesta a circa 1,69 euro. Assoutenti sta preparando un esposto all’Antitrust per i rincari dei prezzi, che coinvolgono principalmente l’area siciliana.

Gli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si fanno sentire subito alla pompa. La benzina self service sale a 1,693 euro al litro, il gasolio a 1,753 auro. Ma sulle autostrade, denuncia il Codacons, il diesel tocca i 2,5 euro. Assotir segnala aumenti del gasolio «che vanno dai 10 centesimi dalla Lombardia ai 24 della Sicilia» e «problemi di approvvigionamento di carburante in Campania e in Lombardia». L’associazione di consumatori Adoc parla di «speculazioni» da parte dei petrolieri, visto che «il Paese dispone di riserve stoccate che dovrebbero ammortizzare queste oscillazioni». Circostanza confermata dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: «Siamo nella condizione di essere abbastanza sicuri quantitativamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran e l'effetto sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada: in Sicilia i maggiori aumenti. Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezzi

