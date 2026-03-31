Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, la Casa Museo Ivan Bruschi sarà aperta gratuitamente. La struttura, che fa parte del patrimonio culturale gestito da Intesa Sanpaolo, propone aperture straordinarie in concomitanza con la Fiera Antiquaria. L’ingresso sarà libero in entrambe le giornate, offrendo l’opportunità di visitare la collezione senza costi aggiuntivi.

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle festività offre opportunità di visita con aperture straordinarie e ingresso libero.Domenica 5 e in via straordinaria lunedì 6 aprile l’ingresso sarà gratuito, in linea con la Domenica al Museo del Ministero della Cultura e con le iniziative delle quattro sedi delle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.In queste festività sarà possibile scoprire grazie ad apposite visite guidate che si svolgeranno alle 16, oltre alla collezione di Ivan Bruschi, anche la nuova mostra La cartamoneta in Italia. Dalle origini all’euro attraverso le banconote della collezione Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Casa Museo Ivan Bruschi, aperture gratuite per Pasqua e Pasquetta

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