La Casa Museo Ivan Bruschi si anima con un festival che combina musica, arte e amore. La Fondazione Ivan Bruschi organizza una serie di eventi, tra cui una mostra dedicata al Déco e iniziative speciali pensate per coinvolgere il pubblico. Tante attività in programma per tutto il mese, con l’obiettivo di far scoprire al pubblico il patrimonio culturale e artistico del museo.

La Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, presenta un ricco calendario di appuntamenti tra musica e arte alla Casa Museo Ivan Bruschi. Dal 6 marzo all’8 maggio si terrà la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale, con sei concerti serali (uno pomeridiano il 29 marzo) che porteranno ad Arezzo giovani musicisti di livello internazionale. Sono disponibili abbonamenti e biglietti singoli, comprensivi della visita al museo. Fino al 22 febbraio è inoltre possibile visitare la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze, un percorso affascinante nell’estetica Déco attraverso oltre cento opere tra grafica, libri illustrati e ceramiche, provenienti dalla Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Musica, arte e amore alla Casa Museo Ivan Bruschi: festival internazionale, mostra Déco e iniziative speciali

Approfondimenti su Casa Museo Ivan Bruschi

Creabilandia propone laboratori per l’infanzia presso la Casa Museo Ivan Bruschi, unendo il teatro all’arte e al gioco in un ambiente ricco di storia e cultura.

Sei laboratori teatrali dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia si svolgono presso la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Casa Museo Ivan Bruschi

Argomenti discussi: DU?KO presentano il singolo Incanto e Nuvole: il video; Napoli: Marco Lodola. Amore e pop art - Mostra d'arte contemporanea in Campania; Comunicazione Italiana; Il Carnevale di Siena è un gioco d’arte: torna Mi ci gioco la maschera. Bocciarelli: Giostra di teatro, musica e incontri.

Musica e balli in largo Albicocca, Shakespeare a teatro e arte: le novità per San Valentino a Bari – VIDEOMusica e balli in largo Albicocca, Riccardo III di Shakespeare a teatro e arte: le novità per San Valentino a Bari ... telebari.it

Febbre d’amore: InDanza&InArte entra nel vivo tra arte, danza e musicaLo spettacolo è in programma alle 17.30 di mercoledì 23 luglio al Museo d’Arte Medievale e Moderna Arezzo, 21 luglio 2025 – Capolavori dell’arte, performance coreografiche, musica dal vivo e poesie. lanazione.it

La Casa Museo Antonio Ligabue dedica anche quest’anno il mese di febbraio al ricordo di Augusto Daolio, voce storica dei Nomadi, con la quarta edizione della mostra Augusto facebook