Antimafia l' allarme di Centi | Applicare subito la legge sui beni confiscati

Un ex presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria ha sottolineato che la regione rappresenta un punto nevralgico per le attività delle organizzazioni criminali. In particolare, ha evidenziato la necessità di applicare immediatamente la legge regionale sui beni confiscati alle mafie, considerando il ruolo strategico della Liguria in questo ambito. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di misure di contrasto più efficaci contro la criminalità organizzata.

“La Liguria è uno snodo strategico per la criminalità organizzata”: Roberto Centi, ex presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria e co-autore della legge regionale sui beni confiscati alle mafie, lancia l'allarme sulla presenza delle mafie nella nostra regione. Centi, dopo aver.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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