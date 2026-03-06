Domenica 8 marzo, in piazza Federico Torre a Benevento, si tiene una manifestazione organizzata da Libera per celebrare i trent’anni della legge sui beni confiscati. La campagna si chiama “Diamo linfa al bene” e coinvolge cittadini e volontari che vogliono promuovere la riappropriazione dei beni sottratti alla criminalità. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Il 7 marzo 2026 saranno 30 anni da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie, la legge 109 fu approvata in Parlamento. Libera, per festeggiare e onorare questi trent’anni di impegno collettivo, promuove in questo fine settimana di marzo l’iniziativa “109 piazza per la legge 109”. Tre giorni di iniziative con più di 150 luoghi e spazi animati in tutta Italia da volontari della rete di Libera per promuovere e valorizzare il significato di trent’anni di beni confiscati restituiti alla collettività. Anche a Benevento avrà luogo l’iniziativa, nella giornata di domenica 8 marzo, in piazza Federico Torre, lungo il Corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Trent'anni della legge sui beni confiscati, Libera scende in piazza anche a Benevento

