I giovani detenuti del Beccaria potranno continuare i corsi di formazione

Percorsi di formazione per i giovani detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano. È l'obiettivo dell'intesa rinnovata martedì in prefettura, già avviata a dicembre del 2024, insieme tra l'altro ad Afol Metropolitana (l'agenzia di formazione e lavoro della Città metropolitana milanese), le associazioni di categoria e Adecco. La realizzazione delle attività formative è stata possibile anche grazie al contributo di Fondazione Pirelli, Fondazione Baggi Sisini e Fondazione Corriere della Sera. Nel primo anno di attuazione sono stati coinvolti, in attività formative artigianali, 22 giovani. L'obiettivo è valorizzare la permanenza nell'istituto per responsabilizzarsi e acquisire competenze professionalizzanti.

Ex dipendente di Tipografia Corsi racconta il progetto di formazione per giovani artigiani nel settore grafico.Stefano Corsi, ex dipendente della storica tipografia di Reggio Emilia, rivela i dettagli di un nuovo progetto di formazione per giovani artigiani del settore grafico.

Confapi Pisa e del Tirreno promuove tre corsi di formazione professionale gratuita in ToscanaConfapi Pisa e del Tirreno offrono tre corsi di formazione professionale gratuiti in Toscana, finanziati dalla Regione nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027.

