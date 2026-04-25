Stasera su Rai 1 si svolge la finale di Canzonissima 2026, suddivisa in due parti. L'ultima puntata prevede l'esibizione di diversi artisti e alcuni ospiti speciali. La serata si concluderà con la proclamazione del vincitore, dopo un percorso che ha visto diverse esibizioni e momenti di intrattenimento. La scaletta include anche alcune performance musicali e interventi degli ospiti presenti in studio.

Stasera su Rai 1 ultimo appuntamento con Canzonissima: divisa in due manche, la finale vedrà tutti gli artisti sul palco per decretare il brano vincitore della tredicesima edizione Gran finale per Canzonissima 2026, in onda in questo sabato 25 aprile alle 21:30 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci dall'Auditorium Rai del Foro Italico. L'ultima puntata chiude un percorso costruito, in sei appuntamenti, sulla forza emotiva della musica, confermando il legame tra pubblico e artisti. La scaletta dell'ultima puntata La scaletta costruisce percorso che "riconoscibile" per l'orecchio del pubblico di Rai 1, alternando grandi classici della musica pop, più o meno contemporanei.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Canzonissima 2026, stasera su Rai 1 la finale: la scaletta e gli ospiti dell'ultima puntata

SANREMO 2026: serata Finale, tutte le canzoni

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