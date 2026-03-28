Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Canzonissima 2026. La scaletta prevede l'esecuzione di diverse canzoni e la presenza di ospiti, con interventi di artisti e conduttori. La trasmissione prosegue con le esibizioni dei partecipanti e momenti di intrattenimento, mantenendo il format tradizionale della gara musicale. La puntata si svolge in un contesto di diretta televisiva, senza variazioni rispetto alla programmazione annunciata.

Canzonissima 2026 si prepara alla seconda puntata, che avrà l'arduo compito di confermare gli ascolti della scorsa settimana contro Amici: ecco le canzoni che il pubblico ascolterà nella serata a tema 'la dedica' Stasera su Rai 1 in prima serata torna Canzonissima 2026 con una seconda puntata ancora tutta incentrata sulle emozioni e sui grandi classici della musica italiana. Dopo il debutto piuttosto deludente di una settimana fa, lo show condotto da Milly Carlucci prosegue il suo viaggio tra canzoni simboliche, ricordi personali e performance costruite attorno al vissuto degli artisti. La scaletta della seconda puntata di Canzonissima 2026 La serata di oggi porterà sul palco, però, non solo nuovi omaggi ad autori amatissimi della musica italiana ma anche l'ingresso in gara di Arisa e Paolo Jannacci, assenti nella puntata d'esordio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Canzonissima 2026, scaletta seconda puntata stasera su Rai 1: le canzoni e gli ospiti

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