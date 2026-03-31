JazzInsieme 2026 presenta un’anteprima con il Il Mattana 4et, formazione composta da Bearzatti e Moroni. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di offrire esibizioni di musica di alta qualità, anticipando l’inizio della programmazione ufficiale. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione del jazz, con un’attenzione particolare alla qualità artistica delle formazioni coinvolte.

Jazzinsieme 2026 propone una gustosa anteprima, come sempre nel segno della musica di altissimo livello. L’appuntamento è per giovedì 2 aprile, alle 21, con il concerto del Mattana 4et di Francesco Bearzatti e Dado Moroni che animeranno il palco di Palazzo Tadea a Spilimbergo, ormai diventata uno dei punti fermi del ricchissimo programma proposto dall’Associazione Culturale Blues in Villa Aps. Sul palco della Città del Mosaico salirà il Mattana 4et, nato nell’estate del 2025 da un’idea di Bruno Guardamagna, direttore artistico del Valle Christi Jazz Festival di Rapallo, come omaggio alla figura carismatica di Marco Marcucci, anima del jazz club Osteria Mattana che, per oltre vent’anni, ha ospitato alcuni tra i più grandi musicisti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Anteprima di JazzInsieme con Il Mattana 4et di Bearzatti e Moroni

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