atelier musicale | il quintetto del trombettista marco mariani omaggia miles davis sabato 7 febbraio alla camera del lavoro di milano

Un quintetto musicale guidato dal trombettista Marco Mariani renderà omaggio a Miles Davis sabato 7 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita del musicista statunitense, nato ad Alton il 26 maggio 1926. La serata proporrà un repertorio dedicato alle opere più significative di Davis, interpretate dal gruppo in modo fedele e originale.

atelier musicale: il trio namaste sabato 14 febbraio alla camera del lavoro di milanoMILANO - L’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, ospiterà...

atelier musicale: pagine di smetana, shostakovi? e sollima con il trio bedrich sabato 28 febbraio alla camera del lavoro di milanoMILANO - Dedicato al classico trio violino, violoncello e pianoforte, il penultimo concerto della XXXI edizione dell’Atelier Musicale presenterà,...

Il Quintetto Bartholdy porta l’eccellenza della musica da camera alle Sale Apollinee della FeniceIl prestigioso ensemble tedesco il 13 e 14 marzo a Venezia con un programma che spazia da Beethoven a Zemlinsky nella stagione di Musikàmera ... lavocedivenezia.it

il trombone summit di francesca petrolo chiude la xxxi edizione dell’atelier musicale sabato 7 marzo a milanoI trombonisti Francesca Petrolo, Danilo Moccia e Roberto Rossi, insieme a Marcello Tonolo (pianoforte), Matteo Idà (contrabbasso) e Giacomo Nanni (batteria), sono i protagonisti dell’ultimo concerto s ... milanotoday.it

Atelier Musicale · Milano Sabato 28 febbraio 2026 · ore 17.30 Camera del Lavoro – Auditorium Di Vittorio Il Trio Bedrich — Margherita Ceruti (violino), Michele Mazzola (violoncello) e Filippo Piredda (pianoforte) — è protagonista del penultimo appuntamento facebook