Marina di Ravenna | senso unico contestato residenti e attività chiedono pass e agevolazioni per l’estate 2026

Residenti e attività di Marina di Ravenna protestano contro il senso unico di viale delle Nazioni. Chiedono un passo indietro e agevolazioni per l’estate 2026. La decisione di mantenere la corsia preferenziale sta facendo discutere da settimane, e ora si cercano alternative per migliorare la viabilità e la vita di chi lavora e vive in zona.

Il dibattito sul senso unico di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna resta aperto, con imprenditori e rappresentanti del tessuto sociale che chiedono correttivi alla decisione di confermare la corsia preferenziale anche per l'estate 2026. L'annuncio del sindaco, emerso da un recente incontro con gli operatori turistici, ha riacceso le preoccupazioni legate all'impatto sulla viabilità e sull'accessibilità delle attività commerciali della zona, in particolare quelle situate a ridosso del cartello che delimita l'area a traffico preferenziale. Le richieste avanzate mirano a mitigare gli effetti negativi, garantendo al contempo un flusso veicolare più agevole per residenti e turisti.

