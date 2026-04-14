Sostegno ANIEF impugna l’ordinanza al TAR Lazio | nuovi motivi contro la continuità su richiesta della famiglia

L’Associazione nazionale docenti ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio contro un’ordinanza ministeriale. Attualmente, è in corso la notifica di un secondo documento di motivi aggiunti, in cui si contestano specifiche disposizioni riguardanti la continuità dell’assistenza su richiesta delle famiglie. La questione riguarda principalmente l’applicazione di alcune norme contenute nell’articolo 13 di una precedente ordinanza ministeriale.

È in fase di notifica al TAR Lazio un secondo pacchetto di motivi aggiunti promosso da ANIEF contro l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Al centro del ricorso, il meccanismo che consente la conferma del docente di sostegno con contratto a tempo determinato sulla base della richiesta della famiglia dell’alunno, con precedenza rispetto allo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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