Anpi presenta la nuova edizione della Resistente il percorso cicloturistico sui luoghi delle stragi nazifasciste

Da cesenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno, Anpi sezione di Cesena e Anpi Comitato provinciale Forlì-Cesena, in collaborazione con Fiab Cesena e Circolo Arci di Bagnile, presentano “La Resistente: Cicloturistica della memoria sui luoghi delle stragi nazifasciste nel cesenate”, che si svolgerà domenica 3 maggio 2026.Questa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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