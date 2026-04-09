Comunicato Stampa | ‘I nostri occhi hanno visto Voci e testimoni delle stragi nazifasciste 27- 29 aprile 1945'

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, si è tenuta la presentazione di un evento dedicato alle testimonianze delle stragi nazifasciste avvenute tra il 27 e il 29 aprile 1945. L’incontro ha coinvolto testimoni e storici che hanno raccontato le proprie esperienze e ricordi di quegli anni. L’iniziativa si inserisce in un calendario di incontri dedicati alla memoria storica di quel periodo.

(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato il libro di Nicoletta Masetto, giornalista e autrice, e di Daniela Borgato, insegnante e giornalista, ‘I nostri occhi hanno visto. Voci e testimoni delle stragi nazifasciste. 27- 29 aprile 1945', con illustrazioni di Irene Carbone, illustratrice e fumettista torinese. Sono intervenuti nel corso della conferenza stampa di presentazione del libro: Moreno Giacomazzi, Sindaco del comune di Santa Giustina in Colle; Nicola Pettenuzzo, Sindaco del comune di San Giorgio in Bosco;... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘I nostri occhi hanno visto. Voci e testimoni delle stragi nazifasciste. 27- 29 aprile 1945' Leggi anche: Accademia, ’memoria e giustizia’. Una mostra sulle stragi nazifasciste Stragi nazifasciste: 16 anni di inchieste svelano la veritàUna mostra intitolata Nonostante il lungo tempo trascorso, dedicata alle stragi nazifasciste nella guerra di liberazione tra il 1943 e il 1945, è... Argomenti più discussi: COMUNICATO STAMPA; Notizie dalla Giunta; L’85% dei clienti corporate delle banche intende rivolgersi a istituzioni finanziarie non bancarie entro un anno, in seguito all'intensificarsi della concorrenza con il capitale privato; Garanzia per le azioni esterne: via libera del Consiglio a modifiche mirate per migliorare l'efficienza e la flessibilità. Comunicato Stampa : Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia ad Atessa, situata - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com