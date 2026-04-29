L'attrice ha spiegato che, durante le riprese di un film, non ci sono stati licenziamenti legati alle dimensioni delle modelle, smentendo alcune voci circolate online. Ha inoltre precisato che le richieste fatte ai produttori non hanno comportato nessuna perdita di posti di lavoro. La sua dichiarazione mira a chiarire alcune informazioni non corrette che si erano diffuse in rete riguardo a questa tematica.

L'attrice ha voluto chiarire alcune notizie non accurate che erano emerse online legate alle richieste compiute ai produttori. Alcune settimane fa si era diffusa online la notizia che Anne Hathaway avesse chiesto esplicitamente ai produttori del film Il Diavolo veste Prada 2 di non assumere solo modelle eccessivamente magre. Meryl Streep, intervistata dal magazine Harper's Bazaar, aveva infatti rivelato come la collega avesse preteso una maggiore inclusività per quanto riguarda il casting delle comparse e degli interpreti dell'atteso ritorno nel mondo di Runway. I chiaramenti della star del film Il Diavolo veste Prada 2 Anne Hathaway, durante la sua partecipazione a un episodio di Good Morning America, ha voluto chiarire quanto accaduto durante le riprese della commedia Il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway e la taglia delle modelle in Il Diavolo Veste Prada 2: "Nessuno ha perso il lavoro"

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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