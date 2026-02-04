10 hp in Reimmaginando Lucio | il mito di Lucio Battisti rivive all’Auditorium Arpino di Collegno

All’Auditorium Arpino di Collegno, si è tenuto un concerto dedicato a Lucio Battisti. Chiara De Carlo ha interpretato alcune delle sue canzoni più famose, rivisitandole in chiave moderna. L’atmosfera è stata intima e coinvolgente, con il pubblico che ha ascoltato con attenzione e affetto. È stato un modo per mantenere vivo il mito del cantautore, tra melodie che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il mito di Lucio Battisti rivive all'Auditorium Arpino: un omaggio contemporaneo e raffinato attraverso la sensibilità della voce di Chiara De Carlo.Il viaggio emozionale della rassegna Sale & Pepe approda a uno dei pilastri della cultura italiana. Il 22 maggio 2026, presso l'Auditorium Arpino di.

