Anna Petta | Geppino Parente è la scelta giusta per guidare la Provincia di Salerno

Una sindaca che ha ricoperto il ruolo di amministratrice locale ha dichiarato di sostenere con convinzione la candidatura di un candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno. L’esponente ha evidenziato che Parente rappresenta la scelta più adatta per guidare l’ente provinciale. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro di un sostegno pubblico ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla campagna elettorale.

“Da sindaca e amministratrice del territorio, esprimo con convinzione il mio sostegno alla candidatura di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Conosco Geppino da anni e posso testimoniare la sua serietà, la sua capacità amministrativa e la costante attenzione che ha sempre.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Provincia Salerno, Petta: “Sostegno a Parente per una guida autorevole”La sindaca di Baronissi esprime il proprio sostegno alla candidatura alla Presidenza della Provincia: “Servono esperienza, ascolto e una visione... Elezioni per il presidente della Provincia: il Pd verso la candidatura di Geppino ParenteLa decisione, quasi certamente, ricadrà sul nome di Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, per il quale dovrebbe iniziare anche la raccolta delle...