Elezioni per il presidente della Provincia | il Pd verso la candidatura di Geppino Parente

Oggi alle 17, nella sede di via Manzo, i sindaci e i consiglieri provinciali del Pd della provincia di Salerno si riuniscono per decidere il candidato alla presidenza della Provincia in vista delle elezioni previste il 4 maggio. La convocazione riguarda tutti i rappresentanti del partito presenti sul territorio, in preparazione alla scelta ufficiale del nome che si presenterà alle urne.

La decisione, quasi certamente, ricadrà sul nome di Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, per il quale dovrebbe iniziare anche la raccolta delle firme, necessaria per la presentazione della candidatura entro e non oltre il prossimo 14 aprile. La fumata bianca è attesa in serata. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresa Comunali: Cammarota propone Salerno capitale del mare, intanto Zambrano immagina un concorso di idee per la trasformazione di piazza della Libertà . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Provincia di Salerno. Domani la scelta delle coalizioni per i nomi dei candidati alla Presidenza della Provincia: Geppino Parente (Centro Sinistra) contro Pasquale Aliberti (Centro Destra). #ProvinciaDiSalerno #elezioniprovinciali #provinciali2026 - facebook.com facebook