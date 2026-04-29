L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato il rimborso del farmaco lanadelumab per la prevenzione degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario nei pazienti pediatrici a partire dai 2 anni di età. Questa decisione riguarda l'uso del medicinale in ambito di prevenzione di routine e si applica a bambini e adolescenti con diagnosi di questa condizione. La novità riguarda il consenso all'utilizzo e al rimborso del farmaco per questa fascia di età.

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato il rimborso per lanadelumab nella prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario (Hae) nei pazienti pediatrici a partire dai 2 anni di età. L'approvazione rappresenta un traguardo importante per la gestione di una patologia rara, complessa e potenzialmente fatale, che esordisce spesso già in età pediatrica e ha un impatto significativo sulla qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie. L'angioedema ereditario - informa Takeda in una nota - è una malattia genetica rara caratterizzata da attacchi ricorrenti e imprevedibili di edema che possono interessare la cute, il tratto gastrointestinale e le vie aeree superiori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Angioedema ereditario, Aifa estende uso lanadelumab dai 2 anni di età

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