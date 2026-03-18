Pediatri fino a 72 anni | la Liguria estende l’età
La Regione Liguria ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta, che permette ai medici di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria. La decisione riguarda i pediatri che operano nella regione e si applica a partire dal 10 febbraio 2026. La nuova normativa si inserisce in un contesto di aggiornamento delle modalità di servizio.
Un accordo siglato il 10 febbraio 2026 tra la Regione Liguria e le organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta stabilisce che i medici potranno restare in servizio fino a 72 anni su base volontaria. Questa misura, nata per colmare le carenze di personale medico sul territorio ligure, mira a garantire la continuità delle cure pediatriche evitando zone scoperte mentre si attende l’ingresso di nuovi professionisti. L’iniziativa, descritta dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò come un primo passo verso un aggiornamento della disciplina regionale, introduce una maggiore flessibilità organizzativa per rispondere ai bisogni delle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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