Fibrosi cistica Aifa estende gratuità modulatori gene Cftr

L'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato che i pazienti affetti da fibrosi cistica che soddisfano le nuove indicazioni approvate dall'Agenzia europea del farmaco potranno ricevere gratuitamente i farmaci modulatori del gene Cftr, tra cui Kaftrio e Kalydeco. La decisione riguarda tutti coloro che rispondono ai criteri stabiliti e mira a garantire l'accesso alle terapie più recenti senza costi a carico dei pazienti.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Tutti i malati di fibrosi cistica che rispondono alle nuove indicazioni autorizzate da Ema per i modulatori del gene Cftr potranno beneficiare gratuitamente del farmaco Kaftrio (ivacaftortezacaftorelexacaftor) in associazione con Kalydeco (ivacaftor)". E' quanto ha deciso il Consiglio di amministrazione dell'Aifa, a chiusura di una trattativa condotta dalla Commissione scientifica ed economica (Cse) dell'agenzia con l'azienda farmaceutica titolare del medicinale. "Il farmaco - spiega l'Agenzia italiana del farmaco - era già rimborsato in Italia per i pazienti a partire dai 2 anni di età con le mutazioni più comuni, che interessano circa l'80% dei malati (oltre 3.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fibrosi cistica, Aifa estende gratuità modulatori gene Cftr Notizie correlate Fibrosi cistica, in Gazzetta ufficiale ok di Aifa a rimborsabilità per tripla combinazione(Adnkronos) – Vertex Pharmaceuticals annuncia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)... Valtecne sostiene la ricerca sulla fibrosi cisticaValtecne - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - sostiene la... Una raccolta di contenuti Fibrosi cistica, Aifa rinnova e amplia anche a bimbi rimborsabilità trattamentiRoma, 26 ago. (Adnkronos Salute) – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per il rinnovo del portfolio dei suoi farmaci approvati per il ... affaritaliani.it Vertex: fibrosi cistica, da ok Aifa accesso a farmaci per oltre 200 pazienti in piu'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - Vertex Pharmaceuticals annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per il rinnovo del ... ilsole24ore.com