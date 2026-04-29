Angelica Bove apre per Mannarino al Lake Sound Park

Il 24 luglio 2026, presso il Lake Sound Park a Cernobbio, si svolgerà il concerto di Mannarino, con ingresso al Villa Erba. Prima dell’artista romano, salirà sul palco Angelica Bove, cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026. La manifestazione si svolge negli spazi dell’Ex Galoppatoio, offrendo l’occasione di ascoltare dal vivo entrambe le interpreti.

Sarà Angelica Bove, una delle voci rivelazioni del Festival di Sanremo 2026, ad aprire la data comasca del cantautore romano Mannarino che si terrà il 24 luglio 2026 al Lake Sound Park, negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO). Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Ci sarà anche Irama sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Insieme a lui: Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Geolier, I Ministri, La Niña, Lea Gavin - facebook.com facebook