Davide Van De Sfroos torna live al Lake Sound Park

Davide Van De Sfroos torna a esibirsi dal vivo al Lake Sound Park, un luogo che ha accompagnato più volte le sue performance nel corso degli anni. La collaborazione tra l’artista e la rassegna musicale è iniziata con la prima edizione del festival e si è consolidata nel tempo, mantenendo un rapporto continuo e stabile.

C’è un legame speciale che unisce Davide Van De Sfroos al Lake Sound Park, una connessione che affonda le sue radici fin dalla prima edizione del festival e che negli anni non si è mai interrotta. Dopo averlo visto calcare in questa prima parte dell’anno i palchi dei principali teatri del Nord Italia (registrando molti sold out) con l’inedita versione dei suoi brani suonati insieme alla Folkestra, Davide Van De Sfroos ripartirà in estate con una nuova serie di date e sarà il palco del Lake Sound Park 2026 ad ospitare i festeggiamenti per la data comasca del Folkedelic Tour. Appuntamento quindi al prossimo 12 luglio negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Davide Van De Sfroos torna live al Lake Sound Park Articoli correlati Leggi anche: Addio al "Baffo", il primo fan di Davide Van De Sfroos Davide Van De Sfroos in concerto al Dal Verme di Milano con l'orchestra folkArriva a Milano, al Teatro Dal Verme domenica 1 febbraio lo spettacolo live “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il nuovo ambizioso progetto di... Contenuti e approfondimenti su Davide Van De Sfroos torna live al Lake... Temi più discussi: Tutti in piedi per Davide Van De Sfroos al Sociale! In arrivo il tour estivo; Note Dolenti e Davide Van De Sfroos insieme sul palco del Teatro Nuovo; Davide Van De Sfroos & Folkestra live - Teatro Sociale Aslico - eventi; Davide Van De Sfroos, tanti auguri al cantautore del lago (10 / 14). LAKE SOUND PARK: DAVIDE VAN DE SFROOS si aggiunge al cast della nuova edizione con la data estiva del FOLKEDELIC TOURIl 2026 segna un nuovo capitolo nella storia del Lake Sound Park, il festival che dal 9 al 26 luglio porterà grande musica negli spazi di Villa Erba a Cernobbio (Ex Galoppatoio). Alla lineup già ricca ... megamodo.com Davide Van De Sfroos in concerto: Folkedelic Tour - Lake Sound Park 2026Domenica 12 luglio 2026 alle ore 21.30 fa tappa a Cernobbio (Como) il Folkedelic Tour di Davide Van De Sfroos: lo show è inserito nel programma del festival estivo Lake Sound Park, alla sua quinta edi ... mentelocale.it Tutti in piedi per Davide Van De Sfroos al Teatro Sociale di Como! Annunciata anche la data estiva del 12 luglio al Lake Sound Park di Villa Erba Cernobbio. Nel primo commento il link al video #davidevandesfroos #vandesfroos #teatrosocialecomo #LakeSo - facebook.com facebook