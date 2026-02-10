Migranti altro naufragio | almeno 53 morti fra cui 2 neonati Mediterranea saving humans

Questa mattina, al largo della Libia, un gommone con 55 migranti si è capovolto. Sono state trovate almeno 53 persone morte, tra cui due neonati. La Ong Mediterranea Saving Humans ha diffuso la notizia e sta coordinando i soccorsi. La tragedia si aggiunge a una lunga serie di incidenti nel Mediterraneo, dove molti cercano di raggiungere l’Italia. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, mentre le autorità italiane e internazionali cercano di gestire questa ennesima emergenza.

Tweet di Mediterranea saving humans: Al largo della Libia si è capovolto un gommone con 55 persone a bordo. Almeno 53 sono le vittime e tra loro due neonati. Solo due sopravvissute. Erano partite da al-Zawiya, dove si trova uno dei lager in cui le persone migranti subiscono violenze e abusi quotidiani. Questa strage, denunciata da Refugees in Libya, si aggiunge alle centinaia di morti dei giorni scorsi nel Mediterraneo, superando il migliaio di vite spezzate nel silenzio ufficiale e nell’indifferenza istituzionale. Ma non è una tragedia inevitabile. È il risultato diretto delle politiche europee di chiusura delle frontiere, della collaborazione con le milizie, della criminalizzazione dei soccorsi in mare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

