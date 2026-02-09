Migranti Mediterranea | Gommone capovolto al largo della Libia 53 morti tra cui 2 neonati

Questa mattina si è verificato un nuovo incidente nel Mediterraneo. Un gommone con 55 persone a bordo si è capovolto al largo della Libia. Sul posto sono intervenute le motovedette, ma purtroppo si contano 53 vittime, tra cui due neonati. La situazione resta drammatica e ancora una volta dimostra quanto sia pericoloso tentare di attraversare il mare in queste condizioni.

(Adnkronos) – Ancora una strage di migranti in mare. "Al largo della Libia si è capovolto un gommone con 55 persone a bordo. Almeno 53 sono le vittime e tra loro due neonati. Solo due sopravvissute – scrive su X Mediterranea Saving Humans – Erano partite da al-Zawiya, dove si trova uno dei lager in. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

