Migranti Mediterranea | Gommone capovolto al largo della Libia 53 morti tra cui 2 neonati

Questa mattina si è verificato un nuovo incidente nel Mediterraneo. Un gommone con 55 persone a bordo si è capovolto al largo della Libia. Sul posto sono intervenute le motovedette, ma purtroppo si contano 53 vittime, tra cui due neonati. La situazione resta drammatica e ancora una volta dimostra quanto sia pericoloso tentare di attraversare il mare in queste condizioni.

(Adnkronos) – Ancora una strage di migranti in mare. "Al largo della Libia si è capovolto un gommone con 55 persone a bordo. Almeno 53 sono le vittime e tra loro due neonati. Solo due sopravvissute – scrive su X Mediterranea Saving Humans – Erano partite da al-Zawiya, dove si trova uno dei lager in. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Libia Migranti Naufragio al largo della Libia, morti più di 100 migranti Strage di migranti al largo della Libia: “116 morti, un solo superstite” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Libia Migranti Migranti, Mediterranea: Gommone capovolto al largo della Libia, 53 morti tra cui 2 neonati'Solo due persone sopravvissute. Erano partite da al-Zawiya, dove si trova uno dei lager in cui le persone migranti subiscono violenze e abusi quotidiani' ... adnkronos.com Gommone che trasportava migranti affonda nel Mar Egeo: almeno 14 mortiUn gommone che trasportava migranti è affondato nelle acque del Mar Egeo al largo delle coste turche. La Grecia è un importante punto di ingresso nell'Unione europea per le persone che fuggono da ... it.euronews.com L’ipotesi iniziale era di 380 dispersi, ma l’ong Mediterranea Saving Humans sostiene che potrebbero essere fino a mille i migranti partiti durante le tempeste degli ultimi giorni di cui non si hanno più notizie. «Chiunque avesse avuto un'altra scelta non si sareb facebook Durante il ciclone Harry, centinaia di migranti potrebbero essere scomparsi nel Mediterraneo. Secondo Mediterranea Saving Humans, i dispersi potrebbero arrivare a mille, tra silenzi e soccorsi mancati. Approfondisci tinyurl.com/55zza4fy x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.