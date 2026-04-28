Durante l’ultima puntata di Sprint Zone, è stato ospite un atleta che si prepara a competere a Birmingham, concentrandosi sul tentativo di stabilire un nuovo record del mondo nel salto triplo. L’atleta ha espresso chiaramente il suo obiettivo di migliorare la prestazione mondiale, mentre si avvicina all’appuntamento importante. La puntata ha approfondito le sue aspettative e i passi che sta facendo per arrivare pronto alla competizione.

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite speciale Andy Diaz, protagonista assoluto del salto triplo mondiale. Il 30enne italo-cubano, in azzurro dalle Olimpiadi di Parigi 2024, continua a regalare grandi soddisfazioni all’Italia, confermandosi campione del mondo indoor ai Mondiali di Torun dopo il titolo conquistato a Nanchino nel 2025. Nonostante una stagione estiva 2025 complicata da un problema di pubalgia, che ne ha limitato le prestazioni ai Mondiali di Tokyo, Diaz è tornato al top con una preparazione mirata. Dopo un inverno ridotto e una partecipazione decisa all’ultimo, oggi si allena a pieno regime con obiettivi sempre più ambiziosi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Diaz a Sprint Zone: “Voglio il record del mondo!” Road to Birmingham

Andy Diaz a Sprint Zone: “Voglio il record del mondo!” Road to Birmingham

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