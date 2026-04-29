Andrea Vendrame | Mi è mancata solo la vittoria nel 2026 L’italiano punta su Giro Tricolore e Mondiale

Andrea Vendrame ha concluso il suo primo anno con la maglia del Team Jayco – AlUla, considerando l’esperienza complessivamente positiva. In un’intervista, ha dichiarato che gli è mancata solo la vittoria nel 2026, e ha indicato come obiettivi principali il Giro d’Italia, il Campionato Italiano e il Campionato del Mondo. Il ciclista italiano ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti finora e ha delineato i prossimi appuntamenti importanti.

Andrea Vendrame archivia l’inizio del suo primo anno con la maglia del Team Jayco – AlUla con un bilancio complessivamente positivo. L’italiano ha ottenuto una serie di piazzamenti di qualità prima alle prove del Challenge Mallorca, poi nelle corse del calendario italiano. Spicca il sesto posto alla Milano-Sanremo, il suo miglior risultato in una Classica Monumento. L’esperto corridore guarda con fiducia al futuro nell’intervista sulle pagine della Lega Ciclismo Professionistico: “ Con un po’ più di fortuna, potevo entrare nella top five della Sanremo, ma resta la corsa più complicata da interpretare. Personalmente mi assegno 8 in pagella per l’inizio di stagione, mi è mancata solo la vittoria ”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Vendrame: “Mi è mancata solo la vittoria nel 2026”. L’italiano punta su Giro, Tricolore e Mondiale Notizie correlate Andrea Vendrame: “Sogno una tappa al Giro d’Italia sulle strade di casa. Ho ancora margini sulla nutrizione”Andrea Vendrame, 31enne veneto, è uno dei corridori italiani più completi e continui del panorama attuale. Andrea Tomasini punta tutto sul tricolore, stagione al via con l’Artugna Race di marzoIl pordenonese correrà tutte e cinque le prove del Campionato Italiano Cross Country ed SSV A navigarlo Angelo Mirolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ca’ del Poggio, Andrea Vendrame festeggia i 30 anni sul muro; Chi sono stati i migliori italiani all’Amstel Gold Race? Frigo in top10, 5 azzurri nei 30; Amstel Gold Race 2026, Mauro Schmid vuole dar battaglia: Abbiamo un team forte, ma Remco Evenepoel unico grande favorito; LIEGI. POKER POGA?AR DOPO UNA GARA INCREDIBILE, MA CHE BRAVO SEIXAS!. Andrea Vendrame: Mi è mancata solo la vittoria nel 2026. L’italiano punta su Giro, Tricolore e MondialeAndrea Vendrame archivia l'inizio del suo primo anno con la maglia del Team Jayco – AlUla con un bilancio complessivamente positivo. L’italiano ha ... oasport.it Team Jayco – AlUla, Andrea Vendrame: Mi è mancata solo la vittoria nel 2026; e punta su Giro, Tricolore e Mondiale© SirottiAndrea Vendrame manda in archivio la prima parte del suo primo anno con ... msn.com Team Jayco – AlUla, Andrea Vendrame: “Mi è mancata solo la vittoria nel 2026”; e punta su Giro, Tricolore e Mondiale x.com Termina la stagione per la prima squadra, i ragazzi di mister Ivan Vendrame portano a casa un pareggio con il Treporti dopo una gara equilibrata e ben giocata. Gli obiettivi stagionali sono stati raggiunti,una salvezza tranquilla e il continuo inserimento dei - facebook.com facebook