Andrea Tomasini punta tutto sul tricolore stagione al via con l’Artugna Race di marzo

Andrea Tomasini ha deciso di concentrarsi sul Campionato Italiano Cross Country e Side by Side, dopo aver manifestato la sua volontà di puntare sul tricolore. La stagione inizierà con l’Artugna Race di marzo, e il pilota pordenonese, di 43 anni, ha confermato la sua partecipazione a tutte le cinque tappe del campionato. La sua presenza rappresenta un elemento di interesse per gli appassionati di motori. La prima prova si terrà nel fine settimana del 13-14 marzo.

Il pordenonese correrà tutte e cinque le prove del Campionato Italiano Cross Country ed SSV A navigarlo Angelo Mirolo. Il mezzo scelto è il Polaris Rzr 1000 dell'Rzr Polaris Team Italia Andrea Tomasini torna in pianta stabile nel Campionato Italiano Cross Country e Side by Side. Il pilota pordenonese, 43 anni, prenderà parte a tutte e cinque le prove della rassegna tricolore, che scatterà nel weekend del 13-14 marzo. La prima gara si terrà in casa, ad Aviano, dove è prevista l'Italian Baja di Primavera-Artugna Race (organizzato dal Fuoristrada Club 4x4). Il mezzo scelto dal driver sarà un Polaris Rzr 1000 dell'Rzr Polaris Team Italia, con cui aveva corso per la prima volta all'Italian Baja dello scorso luglio.