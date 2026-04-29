La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per un'udienza il 6 maggio, modificando l'imputazione di omicidio volontario a suo carico. La nuova versione del capo di imputazione indica che Sempio avrebbe agito da solo, eliminando la precedente accusa di concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Questa modifica rappresenta una svolta nel caso che riguarda la morte di Chiara Poggi.

La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l'omicidio della studentessa nella nuova indagine. Tra l'altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni al termine della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara, avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta dei Poggi in via Pascoli a Garlasco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo": pm di Pavia, la svolta terremoto

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Delitto Garlasco, la procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio. I PM hanno modificato l’accusa da omicidio in concorso a omicidio volontario #Garlasco #Sempio #ChiaraPoggi #Stasi - facebook.com facebook

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