Secondo quanto riferito da Mattino 5, le consulenze richieste dalla Procura sembrano confermare in modo rilevante l’impianto accusatorio contro Andrea Sempio. Le analisi sembrano mostrare convergenze significative, rendendo più solida la posizione degli inquirenti. La vicenda si concentra pertanto su elementi che rafforzano l’ipotesi di responsabilità, mentre le indagini proseguono per approfondire ulteriormente i dettagli.

Per Andrea Sempio si mette male? Stando a Mattino 5 le consulenze richieste dalla Procura sembrerebbero convergere in maniera significativa nel sostenere l’impianto accusatorio. Al centro delle analisi i contributi tecnici della professoressa Cristina Cattaneo, della BPA dei RIS di Cagliari e le indagini genetiche condotte dal dottor Carlo Previderè. Tutti sarebbero arrivati a conclusioni coerenti e complementari. Insomma, è la sintesi della trasmissione di Canale 5 risultati della BPA, incrociati con le valutazioni medico-legali della professoressa Cattaneo e con i dati genetici raccolti da Previderè, delineerebbero un quadro complessivo che, secondo le anticipazioni, si "incastra" in modo organico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, dai pm la bomba definitiva: "Convergenze significative"

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Garlasco, le consulenze della Procura rafforzano l’accusa contro Andrea Sempio: dai dati genetici ai risultati della Bpa, ecco perché - facebook.com facebook

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