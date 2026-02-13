Termini Imerese anziano di 92 anni bloccato in casa | ascensore rotto e sei mesi di attesa per la riparazione

A Termini Imerese, un uomo di 92 anni rimane bloccato in casa da tre mesi perché l’ascensore non funziona più. La sua condizione di salute, che richiede ventilazione assistita, rende difficile muoversi e aggravare la sua solitudine. La riparazione dell’ascensore, che potrebbe risolvere il problema, è stata rimandata già di sei mesi. La sua abitazione si trova al sesto piano di una palazzina dello Iacp, e senza l’ascensore si trova completamente isolato.

Termini Imerese, un 92enne prigioniero in casa: l'ascensore guasto e l'attesa di sei mesi. Un uomo di 92 anni, costretto alla ventilazione assistita, è di fatto isolato nel suo appartamento al sesto piano di una palazzina dello Iacp a Termini Imerese, in provincia di Palermo, a causa di un ascensore fuori servizio da tre mesi. La situazione impedisce all'anziano di effettuare visite mediche specialistiche urgenti e solleva serie preoccupazioni sulla sua salute e sulla possibilità di soccorso in caso di emergenza. La famiglia denuncia una condizione di "sequestro di persona legalizzato", dovuta alla lentezza della burocrazia.