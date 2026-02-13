L' ascensore è rotto 92enne con una grave patologia prigioniero in casa | È un sequestro di persona legalizzato

Un anziano di 92 anni di Termini Imerese si trova bloccato in casa da tre mesi a causa di un ascensore guasto, una situazione che lui definisce come un vero e proprio sequestro di persona. La causa del suo isolamento è il malfunzionamento dell’ascensore nel palazzo dello Iacp, che ancora non è stato riparato. L’uomo, affetto da una grave malattia, dipende dall’ossigeno e non può scendere o salire le scale. La sua famiglia denuncia che la mancanza di interventi si traduce in una condizione di isolamento forzato.

L'uomo, costretto alla ventilazione assistita con ossigeno, abita a Termini Imerese in una palazzina dello Iacp. Il 23 e 24 febbraio prossimi deve sottoporsi a visite specialistiche indifferibili, ma non può muoversi. Per la riparazione dell'impianto sono stati stimati 6 mesi. L'appello del figlio: "Tempi della burocrazia non compatibili con la salute di mio padre, l'unica alternativa sono i vigili del fuoco" Prigioniero al sesto piano di una palazzina dello Iacp per colpa di un ascensore rotto da tre mesi e non ancora riparato: il protagonista di questa assurda vicenda è un 92enne di Termini Imerese, affetto da una grave patologia che lo costringe alla ventilazione assistita con ossigeno.