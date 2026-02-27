God of War | Svelate le prime immagini di Ryan Hurst e Callum Vinson nella serie di Prime Video

Amazon ha condiviso le prime immagini della serie live-action di God of War, mostrando Ryan Hurst e Callum Vinson nel cast. La produzione, basata sul popolare videogioco, sta attirando l’attenzione di fan e media. Le immagini ufficiali rivelano i primi dettagli sui personaggi e l’aspetto visivo della serie, che è in fase di sviluppo e si prepara a debuttare prossimamente su Prime Video.

Il Fantasma di Sparta prende vita: Amazon lancia la sfida a "The Last of Us" con un cast stellare e una produzione colossale a Vancouver. Amazon ha ufficialmente rotto il silenzio sulla produzione di uno dei titoli più attesi della stagione: la serie live-action di God of War. Con l’inizio delle riprese a Vancouver, è stata rilasciata la prima immagine ufficiale che mostra i protagonisti nei panni delle icone PlayStation. La scelta del casting ha finalmente un volto. Ryan Hurst (già noto per Sons of Anarchy e per aver prestato la voce a Thor nel videogioco God of War Ragnarök) interpreterà Kratos, il Fantasma di Sparta. Al suo fianco, il giovane Callum Vinson vestirà i panni di Atreus, il figlio del semidio greco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

La prima immagine ufficiale della serie live action di God of War, con Ryan Hurst nei panni di Kratos e Callum Vinson nei panni di Atreus. Fonte: Prime Video, X. - facebook.com facebook